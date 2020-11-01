غلق 14 مركزا للدروس الخصوصية بطنطا

شنت الأجهزة التنفيذية بحى ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم الأحد حملة موسعة لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية.وتمكنت الحملة من غلق 14 سنتر دروس خصوصية بنطاق حى ثان طنطا.يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد والمتابعات المستمرة التي تتم بنطاق الحى برئاسة الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان وتنفيذ توجيهات محافظ الغربية برصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.