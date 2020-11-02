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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

مواعيد عرض أبلة فاهيتا 2020

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:20 ص
أبلة فاهيتا
أبلة فاهيتا
منار إبراهيم
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ننشر مواعيد عرض أبلة فاهيتا، حيث أثارت الدمية الساخرة «أبلة فاهيتا» ضجة كعادتها فور عودتها للشاشة بموسم جديد من برنامج «في الدوبليكس»، خاصة وأنها تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة من جميع الفئات العمرية، وانطلق الموسم الجديد يوم الخميس الماضي على شاشة قناة «on».

مواعيد عرض أبلة فاهيتا 2020

ويذاع الموسم الجديد من «في الدوبليكس» على شاشة قناة «on» يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والساعة 12 مساء بتوقيت السعودية والساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، على أن تكون الإعادة يوم الجمعة في نفس التوقيت.

تفاصيل برنامج أبلة فاهيتا


ويعتبر برنامج أبلة فاهيتا من أشهر البرامج في مصر والوطن العربي، والذي تقدمه شخصية دمية تدعى أبلة فاهيتا، وتستضيف العديد من الفنانين والمشاهير، وحل الفنان محمد الشرنوبي ضيف خلال الحلقة الأولى من الموسم الجديد، واختتمت حلقتها مع الشرنوبي بأغنية جديدة كلماتها هي: «عشرين عشرين هالوين كلها أفلام هيتشكوك ولا حاجة جنبها من أول يوم داخلة بضهرها طلعنا يارب عايشين منها هابي نيو يير وطفينا شمعها وماشوفناش حاجة هابى بعدها، مكنش عاجبنا سنين قبلها دى كابوس عايشينه وياريته أنتهى وياترى إيه تانى شايلينه فى عبها أه ياخوفي لا الجايا تكون أختها ياااااباي غوري باي باي».

مسلسل أبلة فاهيتا الجديد

وتستعد الدمية الساخة أبلة فاهيتا لعرض مسلسل درامي جديد عبر شركة «نتفليكس» العالمية، ويحمل عنوان «دراما كوين»، وينطلق خلال النصف الأول من عام 2021، وذلك بعد تصوير المسلسل على مدار الأسابيع الماضية.

«دراما كوين» يخرجه خالد مرعى، ويتكون من 6 حلقات، وسيتم تقديمه على أجزاء، ويتكتم صناع العمل تفاصيله، ويعتمد على الوجوه الشابة وعدد من ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول، وينتمى إلى نوعية الدراما الساخرة، ومن المقرر أن تظهر فيه الأبلة مع عائلتها الشهيرة بجانب بعض أعضاء العائلة الجدد، ويناقش المسلسل بعض القضايا الاجتماعية بأسلوب ساخر، وتقدم خلاله أبلة فاهيتا 10 اسكتشات غنائية راقصة.

ويشارك في بطولة الموسم الأول كلًا من كارو وبودي أبناء الدمية أبلة فاهيتا، ويشارك في العمل أيضًا من الفنانين، النجم باسم سمرة، ودنيا ماهر، وأسامة عبد الله.

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