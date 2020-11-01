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لايف ستايل

مع اقتراب موسم الأنفلونزا.. كيف تفرق بينها وبين كورونا؟

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:42 م
كورونا
كورونا
سارة ساويرس
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تتشابه أعراض فيروس "كورونا" كوفيد -19، مثل الحمى والسعال، بشكل كبير مع أعراض مجموعة من الأمراض الشائعة الأخرى بما في ذلك الأنفلونزا الموسمية، ومع اقتراب موسم الأنفلونزا، كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت الإصابة بالحمى تعنى الإصابة بالأنفلونزا أو COVID-19؟

وفقًا لموقع healthline الطبي، تمكنت دراسة جديدة، من جامعة جنوب كاليفورنيا (USC) من تحديد أعراض كورونا COVID-19 التى تبدأ غالبًا بترتيب معين، مما قد يساعد الناس الذين يحاولون معرفة ما إذا كان السعال، هو مجرد سعال فقط أو هو أسوأ.

وهذا الاكتشاف المبكر للإصابة، قد يساعد الأشخاص المصابين بـ COVID-19 على عزل أنفسهم والحصول على العلاج في أقرب وقت، مما قد يحسن نتائج المرضى بشكل كبير.

قال الدكتور بيتر كون، أحد المشاركين بالدراسة وأستاذ الطب والهندسة الطبية الحيوية: "هذا الترتيب مهم بشكل خاص لمعرفة متى يكون لدينا دورات متداخلة من الأمراض مثل الأنفلونزا التي تتزامن مع عدوى COVID-19"، مضيفًا: "يمكن للأطباء تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها لرعاية المريض، وقد يسعون إلى عدم تدهور حالة المريض".

استخدم العلماء البيانات الصينية
للتنبؤ بترتيب الأعراض، حلل الباحثون معدلات حدوث الأعراض التي جمعتها منظمة الصحة العالمية لأكثر من 55000 حالة مؤكدة من COVID-19 في الصين، مع النظر أيضًا إلى مجموعة بيانات من حوالي 1100 حالة، تم جمعها فى الشهور ما بين ديسمبر ويناير من قبل مجموعة خبراء العلاج الطبي الصيني لـ COVID-19 والتي قدمتها لجنة الصحة الوطنية في الصين.

وعند مقارنة ترتيب أعراض COVID-19 بالأنفلونزا، حلل الباحثون البيانات من أكثر من 2000 حالة COVID-19 في أمريكا الشمالية وأوروبا ونصف الكرة الجنوبي التي تم إبلاغ السلطات الصحية بها بين عامي 1994 و1998.

الجدول الزمني لأعراض COVID-19
ووفقًا لنتائج الدراسة، هذا هو ترتيب الأعراض التي يمكن أن يعاني منها مرضى كورونا:
حمى.
السعال وآلام العضلات.
الغثيان أو القيء.
إسهال.

وأوضح الدكتور روبرت جلاتر، طبيب الطوارئ في مستشفى لينوكس هيل في نيويورك: "وجدت الدراسة أن المرضى المصابين بالأنفلونزا الموسمية يصابون بالسعال وهو الشئ الأكثر شيوعًا قبل ظهور الحمى".

فيما أكد الدكتور جوزيف لارسن، مشارك بالدراسة من جامعة جنوب كاليفورنيا: أن "ترتيب الأعراض مهم" مشيرًا إلى أن: "معرفة أن كل مرض يتطور بشكل مختلف يعني أنه يمكن للأطباء تحديد إذا كان شخصا ما، من المحتمل أن يكون مصابًا بـ COVID-19، أو مرض آخر، مما يمكن أن يساعدهم في اتخاذ قرارات علاج أفضل."

ووفقًا للدراسة، في حين أن الإنفلونزا تبدأ عادةً بالسعال، فإن أول أعراض COVID-19 هي الحمى، حيث أشار مؤلفو الدراسة إلى أن "نتائجنا تدعم فكرة أنه ينبغي استخدام الحمى للكشف عند دخول المنشآت مع بدء إعادة فتح الأماكن فى عام 2020".
مع اقتراب موسم الأنفلونزا.. كيف تفرق بينها وبين كورونا؟
مع اقتراب موسم الأنفلونزا.. كيف تفرق بينها وبين كورونا؟
مع اقتراب موسم الأنفلونزا.. كيف تفرق بينها وبين كورونا؟
مع اقتراب موسم الأنفلونزا.. كيف تفرق بينها وبين كورونا؟

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