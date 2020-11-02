نشرة الحوادث.. تفاصيل إخلاء سبيل «طفل المعادى».. وشاهد لحظات ما قبل «كارثة البدرشين»

نشرة أخبار الحوادث اليوم





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يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث، اليوم، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.النيابة: الطفل المعتدي على فرد الشرطة «مدلل بشدة»قالت «النيابة العامة»، إنها كلفت أخصائي اجتماعي «بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة»، بدراسة حالة «طفل المرسيدس» الاجتماعية والنفسية، وإعداد تقرير بها، فأودع تقريرًا أثبت فيه أن الطفل مدلَّل بشدة من والده، ما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، موصيًا بتسليمه لأهله والتعهد عليهم بتقويم سلوكه، وعقد جلسات دورية له لذلك.النياية العامة تعلن تفاصيل التحقيقات في وفاة شخص ببورسعيدتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة شادي عبدالعزيز ببورسعيد، حيث تلقت إخطارًا صباح الجمعة بوصول جثمان المتوفي إلى مستشفى طوارئ هيئة قناة السويس مصابًا بعدة إصابات منها طعنة نافذة بالقلب، بدعوى تعدي المتهم محمد السيد العربي عليه، وانتقلت لمناظرة جثمانه وما به من إصابات وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لإصاباته وكيفية حدوثها وسبب الوفاة، كما انتقلت لمعاينة المسكن محل الواقعة وتبينت بعثرة محتوياته.طفل المرور للنيابة: أخذت مفاتيح السيارة دون علم أحد وهربت خوفًا من المخالفةاستجوبت النيابة العامة الطفل المعتدي على فرد شرطة المرور بزهراء المعادي، ومالك السيارة التي كان يستقلها، وطلبت النيابة تحريات الشرطة حول المقطع المتداول موضوع التحقيق، والتي أسفرت عن تحديد فرد الشرطة المعتدَى عليه، وشخص الطفل المعتدِي، ومالك السيارة التي كان يستقلها بالكشف عن بيانات لوحاتها المعدنية.لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)حصلت «الدستور» على فيديو حادث تصادم مروع على طريق المريوطية بقرية أبوصير في البدرشين صباح اليوم، وأسفر عن مصرع 7 وإصابة 11.النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية عمدًاأمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية عمدًا، حيث كانت «وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر» قد تمكنت من ضبط المتهم نفاذًا لأمر «النيابة العامة»، والذي أرشد فور ضبطه عن سلاح الجريمة (السكين) الذي استخدمه في ارتكاب الواقعة، إذ باستجوابه في تحقيقات «النيابة العامة» أقر بقتله الطفل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار.تجديد حبس المحامى أحمد حمزة البحقيرى 15 يومًاجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، حبس المحامي أحمد حمزة البحقيري، لاتهامه بحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والتشاجر مع أسرة زوجته، وتهديدهم بالسلاح الناري، لخلافات عائلية بينهما، للمرة الثانية 15 يومًا.النيابة تكشف تفاصيل وفاة شخص دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندريةأمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل المجني عليه «كريم إبراهيم» بكرموز، حيث تلقت «النيابة العامة» إخطارًا بإصابة المجني عليه «كريم إبراهيم» بسحجات وجروح قطعية بأماكن متفرقة من جسده، وأنه قرر تعدي المتهم «محمد عبد العال» عليه بمطواة محدثًا إصاباته، وذلك بعدما عاتبه على مضايقته فتاة من ذويه، وقد أكدت تحريات الشرطة شروعَ المتهم في قتل المجني عليه على نحو ما قرَّره الأخير.إخلاء سبيل «طفل المرور».. وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيهقال مصدر قضائي، إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الطفل المتهم في واقعة صدم والاعتداء على أمين شرطة بالمرور بدائرة قسم شرطة المعادي، وتسليم الطفل لوالده بضمان محل إقامته.