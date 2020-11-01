اتفاق بين السودان والإمارات لإنشاء محطات طاقة شمسية بطاقة 500 ميجاوات

قالت وزارة الطاقة السودانية في بيان اليوم الأحد إن السودان والإمارات وقعتا مذكرة تفاهم لإنشاء محطات طاقة شمسية بطاقة 500 ميجاوات.وقالت الوزارة "تقوم دولة الإمارات ممثلة في إحدى شركاتها المتخصصة بتوريد وبناء وتركيب وتشغيل المحطات لمدة 20 عاما"، دون أن تحدد عدد المحطات التي سيشملها الاتفاق.وذكر البيان أن الإمارات ستقوم "بتدريب وتشغيل العمالة الوطنية السودانية في فترة الإنشاء والتشغيل وطيلة فترة التعاقد مع التزام حكومة السودان بشراء الكهرباء المنتجة بسعر تنافسي طيلة فترة التعاقد".