«قضايا المرأة» تحتفل بمرور 25 عامًا على إطلاقها

تحتفل مؤسسة قضايا المرأة المصرية بمرور 25 عامًا على تأسيسها، بتنظيم عدة أنشطة وفعاليات.وذكرت المؤسسة في بيان صحفي، أنها أطلقت حملة إعلامية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بهدف التوعية بحقوق المرأة القانونية، كما سيتم نشر أبرز محطات المؤسسة.وعمل المؤسسة ومشروعات القوانين التي تم إعدادها كما سيتم نشر الدراسات التي أصدرتها المؤسسة على مدار تاريخها.وتنظم غدا مؤسسة قضايا المرأة المصرية بمناسبة مرور 100 عام على إصدار قوانين الأحوال الشخصية مؤتمر تحت عنوان (100 سنة أحوال شخصية)، بحضور عدد من القانونيين والمهتمين والمجتمع المدني والإعلام.