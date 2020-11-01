إصابات كورونا تتزايد في أوروبا والإجمالي أكثر من 10 ملايين

تفيد إحصاءات رويترز بأن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 زاد إلى مثليه في أوروبا في 5 أسابيع لتبلغ القارة اليوم الأحد مستوى 10 ملايين حالة.وفي الشهر الماضي سجلت آسيا وأمريكا اللاتينية معا 10 ملايين حالة وسجلت الولايات المتحدة وحدها 9 ملايين وفقا لتحليلات رويترز.وتمثل أوروبا التي تقطنها، نسبة 10% من سكان العالم، نحو 22 % من إجمالي عدد الإصابات بالمرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا في العالم.وسجلت القارة، التي شهدت 269 ألف حالة وفاة، نسبة 23 % من الإجمالي العالمي للوفيات المرتبطة بالجائحة البالغ نحو 1.2 مليون.ووسط ارتفاع الإصابات أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إجراءات عزل عام، على الأقل للشهر المقبل، تضاهي في شدتها القيود التي فُرضت في مارس آذار وأبريل نيسان. وفرضت البرتغال إجراءات عزل جزئية في حين تشدد إيطاليا وإسبانيا القيود.وتشير حسابات رويترز إلى أن أوروبا سجلت أكثر من 1.6 مليون حالة إصابة جديدة في الأيام السبعة الماضية أي نحو نصف 3.3 مليون حالة سجلت في العالم كله.كما شهدت 16100 وفاة بالمرض بزيادة بنسبة 44 % عن الأسبوع السابق.ومن بين كل 10 آلاف شخص في أوروبا أصيب 127 بالمرض وتوفي أربعة وفقا لإحصاءات رويترز، وفي الولايات المتحدة أصيب 278 وتوفي سبعة من بين كل عشرة آلاف من السكان.وفي داخل المنطقة، سجلت شرق أوروبا ما يقرب من ثلث إجمالي حالات كوفيد-19، وهو أكبر عدد من الحالات. بينما تتصدر جنوب أوروبا عدد الوفيات بنحو 32 في المئة من إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في القارة وفقا لتحليل رويترز.وروسيا هي أشد دول شرق أوروبا تضررا حيث بلغ عدد المصابين بها 1.6 مليون مصاب. وقالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء يوم الأربعاء إن المستشفيات بلغت 90% من قدرتها الاستيعابية في 16 منطقة بالبلاد.وتتعرض الحكومات في أنحاء أوروبا لانتقادات بسبب الافتقار إلى التنسيق وفشلها في استخدام فترة تراجع عدد الإصابات الجديدة خلال الصيف في تعزيز الدفاعات، الأمر الذي ترك المستشفيات غير مستعدة.