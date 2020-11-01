للمعلمين.. وزير التعليم يعلن آلية جديدة لصرف مكافأة الامتحانات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، أنه سعيد بإقرار البرلمان قانون زيادة رواتب المعلمين، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالسيسي كلفه بهذا القانون في 16 سبتمبر، مضيفًا: "كنا نسابق الزمن لإقرار القانون قبل انتهاء دور الانعقاد في البرلمان".













وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "النهار": "أشكر وزير المالية ومجلس الوزراء، لاننا وعدنا السادة المعلمين بزيادة رواتبهم في يناير، والحمد لله أوفينا".