يسرا عن وصف أسرة «خيانة عهد» بالأسوأ: «الدنيا فيها الخير والشر»

أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بتحقيق مسلسل "خيانة عهد" نجاح جماهيري كبير أثناء عرضه خلال موسم رمضان الماضي.وقالت "يسرا" لـ"الدستور" إنها تعتبر المسلسل حالة خاصة ناقش قضية مهمة واقعية تحدث في المجتمع العربي، وهو ما جعل الأحداث مثيرة وشيقة للجميع لمعرفة مصير الشر بالنهاية، أما عن وصف عائلة "عهد" ضمن أحداث المسلسل بالأسوأ أكدت أنه وصف ليس في محله لأنه يوجد الأسوأ، مشيرة إلى أن الحياة يوجد بها الخير والشر.أما عن رأيها في صناعة السينما قالت يسرا: "تحقيق نجاح السينما ليس بالجوائز فقط ولكن بأن يثبت الممثل وجوده وهو ما يتوفر لدينا بالفعل، وصناعة السينما المصرية أحدثت حالة جعلت العالم عاجز عن فعلها".