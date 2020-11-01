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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تكريم أعضاء فرقة الأصدقاء بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:58 م
فرقة الأصدقاء بمهرجان
فرقة الأصدقاء بمهرجان الموسيقى
حسن أمين. - تصوير محمود عبد الناصر
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كرمت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، أعضاء فرقة الأصدقاء خلال حفل افتتاح النسخة التاسعة والعشرون من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقام حاليًا على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية.

وتسلم التكريم كل من الفنانة منى عبد الغني وحنان، بحضور كل من الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية.

وتعتبر فرقة الأصدقاء من أشهر الفرق الغنائية في مصر وأسسها الموسيقار عمار الشريعي في عام 1980 وحققت نجاحا كبيرا امتد إلى منتصف التسعينيات وتضم المطربين منى عبد الغني، وحنان، وعلاء عبد الخالق، وقدمت ألبومات غنائية بعنوان "مطلوب موظف، وقول يا باسط، وخارج للمنافسة، والحدود".

كما كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر بخيت بيومي، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى، المطربة منى عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع، عازف الكمان الدكتور محمد القطب، فنان الخط العربى مصطفى عمرى الذى يقام معرضًا لإبداعاته بقاعة صلاح طاهر.
تكريم أعضاء فرقة الأصدقاء بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
تكريم أعضاء فرقة الأصدقاء بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
تكريم أعضاء فرقة الأصدقاء بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
تكريم أعضاء فرقة الأصدقاء بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
تكريم أعضاء فرقة الأصدقاء بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
تكريم أعضاء فرقة الأصدقاء بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

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