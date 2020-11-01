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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

46290 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:37 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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أظهرت البيانات الرسمية أن فرنسا سجلت 46290 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 1.4 مليون، وكانت الإصابات أمس 35641.

وقالت فرنسا إن 231 شخصا توفوا جراء الوباء في نفس الفترة ليصل الإجمالي إلى 37019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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