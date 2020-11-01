3460 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 3460 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 222 ألفًا و544 حالة.وذكرت الوزارة -في بيان- أنه تم تسجيل 67 وفاة جديدة من بين المصابين بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 3762 حالة، في حين تم تسجيل 3038 حالة شفاء إضافية، لتبلغ الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي 184 ألفًا و313 حالة.