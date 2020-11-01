مصر تؤكد أهمية الوصول لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

أعلنت وزارة الموراد المائية والري، انعقاد اجتماع لوزراء الموارد المائية والري، في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث، بمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية؛ للتباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبي.وتناولت الوفود من الدول الثلاث طرح رؤيتهم لآلية استكمال المفاوضات، خلال الفترة القادمة، حيث أكدت مصر خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم، حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويُؤمّن مصالحها المائية.ومن المقرر عقد جلسة غدًا بحضور الخبراء الفنيين والقانونيين من كل دولة؛ لبحث سُبل التفاوض خلال الفترة القادمة، ومناقشة أطروحات الدول الثلاث، على أن يتم رفع نتيجة تلك الجلسات إلى وزراء المياه بعد غد الثلاثاء ٣ نوفمبر.