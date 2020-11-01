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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تكريم الموسيقار حلمي بكر بافتتاح الموسيقى العربية (صور)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:48 م
الموسيقار حلمي بكر
الموسيقار حلمي بكر
حسن أمين - تصوير محمود عبد الناصر
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كرمت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، الموسيقار الكبير حلمي بكر، خلال حفل افتتاح النسخة التاسعة والعشرون من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وتسلم حلمي بكر التكريم، بحضور كل من الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة جيهان مرسي مدير مهرجان، وذلك على مسرح النافورة الجديد الذي يشهد فاعليات المهرجان لأول مرة.

وتضمن حفل الافتتاح مجموعة مختارة من أعمال عمالقة الفن جمال سلامة، حلمى بكر، محمد سلطان وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة الفنانين نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سارة سحاب، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، سوما.
تكريم الموسيقار حلمي بكر بافتتاح الموسيقى العربية (صور)
تكريم الموسيقار حلمي بكر بافتتاح الموسيقى العربية (صور)
تكريم الموسيقار حلمي بكر بافتتاح الموسيقى العربية (صور)
تكريم الموسيقار حلمي بكر بافتتاح الموسيقى العربية (صور)
تكريم الموسيقار حلمي بكر بافتتاح الموسيقى العربية (صور)
تكريم الموسيقار حلمي بكر بافتتاح الموسيقى العربية (صور)

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