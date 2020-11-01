الباز: عدد الأصوات الباطلة في انتخابات النواب «مفزع»

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على نتيجة المشاركة في انتخابات النواب المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن الأصوات الباطلة "مفزعة"، حيث بلغت نسبة الحضور 28%، والأصوات الباطلة في الفردي مليون صوت، وفي القائمة مليون و700 ألف.













وأضاف الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن نسبة الحضور غير مرضية بالنسبة لشعب يريد بناء البلد، منوهًا بأن عدد الأصوات الباطلة "عيب"، ويجب توعية الناس بشأن الانتخابات.







