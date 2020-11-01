رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:39 م
البوت الطويل
البوت الطويل
سارة ساويرس
طباعة
من خلال أحدث عروض الأزياء، وأحدث تصاميم مجموعات دور الأزياء 2020 -2021، اتضح أن موضة البوت الطويل، عادت وبقوة، بل وتصدرت تصاميم الأحذية قائمة اهتمامات الموضة لهذا الشتاء، فيمكنك الاختيار من بين مجموعة كبيرة من "البوت الطويل" Thigh High Boots، بحسب موقع " gheir" فى عالم الموضة والجمال.

البوت العصري
يعد البوت الطويل الذى يناسب الإطلالة العصرية، هو ما يميز الإطلالات اليومية العملية مثل "اللاتيكس" في مجموعة سان لوران، حيث يمكنك تنسيقه مع الشورت البرمودا في إطلالة عصرية تعد الأفضل لمحبي عالم الموضة.

بوت يناسب الفساتين
تلجأ الكثير من السيدات لارتداء البوت الطويل، مع الفساتين، لإطلالة شتوية جذابة، وأبرز هذه الإطلالات قدمتها مجموعة بوتيجا فينيتا وألكسندر ماكوين وسان لوران وبروينزا شولر وبالنسياجا، كما يتيح تنسيق البوت الطويل مع الفساتين إعادة اعتماد الفساتين الصيفية المفضلة مرة أخرى في الشتاء مع إضافة الكاب أو الجاكيت الصوف.

بوت يناسب البنطال
يرى خبراء الموضة أن تصميم البوت الطويلة يناسب كثيرًا البناطيل، أبرزها، حذاء اللاتيكس والجلد، لذا اعتمديه بمفرده مع بلوزة فضفاضة، أيضًا البوتات البيضاء في مجموعة بروينزا شولر جاءت أكثر تناسقًا، أو البوتات السوداء من مجموعة بالنسياجا.

بوت يناسب الإطلالة الرسمية
ليس فقط تنسيق البوتات متاحة مع الفساتين والبناطيل، بل وأيضًا تناسب الإطلالات الرسمية، وأوقات العمل، كما في مجموعة فيكتوريا بيكهام مؤخرًا، كما يدخل البوت الطويل لابتكار طلة من وحي الفروسية أعلى البنطال مثلما اعتمدته توري بورش بألوان متنوعة.
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)
«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد بن زايد يؤكد لماكرون رفض الإساءة للنبي

«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور

إصابة 11 في إنقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

الباز عن «طفل المرور»: لازم نحافظ على أولادنا وناخد بالنا منهم

«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

موعد الجمعة البيضاء 2020

ممنوع دخول الرجال.. حكاية «سوق الستات» بالصف (صور)

أمريكا تطالب الحكومات بالتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين

حرائق الغابات الأمازون في البرازيل زادت في أكتوبر

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

سليم حداد: جدي المسيحي علم والدى اللغة العربية بفضل القرآن

اختفاء ملحمتين شعريتين من ألف بيت لـ فؤاد حداد

مؤتمر الناشرين بالشارقة يكشف أثر «كورونا» على صناعة الكتاب

«ربنا يخليك لمصر يا فؤاد».. قصة مكالمة بين الست وأبو الشعراء