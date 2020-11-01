«البوت الطويل».. موضة شتاء 2021 (صور)

البوت العصري

بوت يناسب الفساتين

بوت يناسب البنطال

بوت يناسب الإطلالة الرسمية

من خلال أحدث عروض الأزياء، وأحدث تصاميم مجموعات دور الأزياء 2020 -2021، اتضح أن موضة البوت الطويل، عادت وبقوة، بل وتصدرت تصاميم الأحذية قائمة اهتمامات الموضة لهذا الشتاء، فيمكنك الاختيار من بين مجموعة كبيرة من "البوت الطويل" Thigh High Boots، بحسب موقع " gheir" فى عالم الموضة والجمال.يعد البوت الطويل الذى يناسب الإطلالة العصرية، هو ما يميز الإطلالات اليومية العملية مثل "اللاتيكس" في مجموعة سان لوران، حيث يمكنك تنسيقه مع الشورت البرمودا في إطلالة عصرية تعد الأفضل لمحبي عالم الموضة.تلجأ الكثير من السيدات لارتداء البوت الطويل، مع الفساتين، لإطلالة شتوية جذابة، وأبرز هذه الإطلالات قدمتها مجموعة بوتيجا فينيتا وألكسندر ماكوين وسان لوران وبروينزا شولر وبالنسياجا، كما يتيح تنسيق البوت الطويل مع الفساتين إعادة اعتماد الفساتين الصيفية المفضلة مرة أخرى في الشتاء مع إضافة الكاب أو الجاكيت الصوف.يرى خبراء الموضة أن تصميم البوت الطويلة يناسب كثيرًا البناطيل، أبرزها، حذاء اللاتيكس والجلد، لذا اعتمديه بمفرده مع بلوزة فضفاضة، أيضًا البوتات البيضاء في مجموعة بروينزا شولر جاءت أكثر تناسقًا، أو البوتات السوداء من مجموعة بالنسياجا.ليس فقط تنسيق البوتات متاحة مع الفساتين والبناطيل، بل وأيضًا تناسب الإطلالات الرسمية، وأوقات العمل، كما في مجموعة فيكتوريا بيكهام مؤخرًا، كما يدخل البوت الطويل لابتكار طلة من وحي الفروسية أعلى البنطال مثلما اعتمدته توري بورش بألوان متنوعة.