رئيس البرلمان ينعى شقيق النائب سليمان العميري

تقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة للنائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، في وفاة شقيقه.وقال رئيس مجلس النواب في برقية عزاء: "يتقدم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بصادق المواساة والتعازى للنائب سليمان فضل العميرى عضو مجلس النواب في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".