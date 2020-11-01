وهدان يهنئ فيبي فوزي بمنصب «وكيل الشيوخ»

هنأ النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ على توليها منصب وكيل الشيوخ.وأشاد وهدان باختيار أعضاء المجلس لأول سيدة تتولى هذا المنصب، ويؤكد ثقته في كفاءة النائبة فيبي متمنيا لها كل توفيق.وعقدت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اجتماعها الثالث اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس وحضور وكيلي المجلس والسادة أعضاء اللجنة، وتم الانتهاء من مناقشة 239 مادة من المقترح الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس.