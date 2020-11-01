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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

غدًا.. أولى جلسات محاكمة أحمد بسام زكي في «هتك عرض 3 فتيات»

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:49 م
أحمد بسام زكي
أحمد بسام زكي
عادل عبد العال
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تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية غدا، أولى جلسات محاكمة أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، أن المتهم أحمد بسام زكي، طالب،21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها (ملك.ع) التي لم تبلغ 18 سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها آلاء، التي لم تبلغ 18 عامًا وكان ذلك بغير قوة أو تهديد متخذًا من سطح العقار (سكنها) مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها، مضيفًا قيام المتهم بهتك عرض الطفلة جنة.أ، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه بأن لامس عورتها وممكنا إياها من ممارسة الجنس معه.

وقيام المتهم بتهديد الطفلة المجني عليها (ملك.ع) كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها وكان التهديد مصحوبًا بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر حسابها الإلكتروني "انستجرام".. مهددًا إياها بفضح أمرها لدى ذويها بممارستها الجنس معه إن لم تعاود علاقتها الجنسية معه، كما هدد المتهم المجني عليها الطفلة آلاء.م كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها، وتهديدها بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر تطبيق واتس آب مهددًا إياها بفضح أمرها لدى ذويها ونشر صورتها وهو يقبلها والتي التقطها خلسة دون رضاها، وذلك إن لم تعاود علاقتها الجنسية معه.

ورصد أمر الإحالة قيام المتهم بتهديد المجني عليها (جنة.أ) كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها ومُراسلتها عبر تطبيق "واتس آب" مهددًا إياها بفضح أمر علاقتهما الجنسية لدى ذويها، إن لم تساعده في التعرف على صديقاتها، وهو نفس التهديد لضحيته (نفين.م).

وأشار أمر الإحالة إلى تعمد المتهم بمضايقة المجني عليهم بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل رسائل لها على حسابها الإلكتروني "انستجرام" تتضمن تعليقات جنسية باعتزامه نشر صور شخصية لها في أوضاع مخلة إذا لم تعاود علاقتها الجنسية معه، وكذا بأن راسلها عبر تطبيق واتس آب بأنها إذا لم تساعده في التعرف على صديقاتها سيفضح أمر علاقتهما الجنسية لدى ذويها.

وقيام المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للطِفلة المجني عليها (آلاء.م) بأن التقط صورة لها دون رضاها، أثناء تقبيله في مكان خاص (سطح عقار سكنها)، وقيام المتهم باستخدام حساب إلكتروني على تطبيق انستجرام على شبكة المعلومات الدولية يهدف منه ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

واختتم أمر الإحالة أن المتهم كان بحوزته حشيش بغرض التعاطي وثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي أنه بفحص نواتج تعاطي الحشيش للمتهم تبين إيجابية العينة.

كانت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والتحرش بعدد من الفتيات لجلسة 7 نوفمبر المقبل، للاطلاع.

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