مصرع 5 وإصابة 2 في حريق بالشيخ عبادة.. والنيابة تعاين موقع الحادث

انتقل منذ قليل، فريق من نيابة مركز ملوي جنوب محافظة المنيا لفحص المنزل الذي شهد مصرع وإصابة 7 من أسرة واحدة بينهم طفلان (ربة منزل ونجلتيهما وحفيدها) في حريق نشب بمنزل في قرية الشيخ عبادة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوبي المنيا، وتم تحويل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي العام.تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق في منزل بقرية الشيخ عبادة، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.وبالفحص وانتقال المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوي، تبين مصرع 5 وإصابة 2 نتيجة الحريق، وبالمعاينة الأولية تبين أن الحريق نشب نتيجة تسرب غاز من أنبوبة بوتاجاز، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، ونقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي العام.