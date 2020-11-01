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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس مدرس وأولاده لقتلهم موظف بـ«طوبة» في القليوبية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:54 م
حبس
حبس
كتب صلاح حسنى
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قرر المستشار زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حبس مدرس واثنين من أولاده 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهما بقتل موظف بحجر طوب، خلال مشاجرة بينهما بسبب فتحة شباك.

كما أمرت النيابة العامة التصريح بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وكان قد تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بمصرع موظف 57 عامًا، بالمعاش، أثر تلقيه ضربة بحجر طوب أثناء مشاجرته بصحبة أولاده مع أحد الجيران، ويعمل مدرسا، وبصحبته اثنان من أولاده بسبب الخلاف على فتح شباب.

وتبين من تحريات المباحث أن المجني عليه يعاني من مرض القلب، وجراء إصابته بحجر طوب بمنطقة القلب لقى مصرعه في الحال، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيلا المتهمين للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.

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