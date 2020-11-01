تكريم 12 شخصية بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

كرمت منذ قليل، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عددا من الشخصيات الفنية خلال حفل افتتاح النسخة التاسعة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية، والتي تقام في الفترة من 1 لـ10 نوفمبر.وافتتح المايسترو سليم سحاب فعاليات المهرجان على مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وقامت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بتكريم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر بخيت بيومي، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى، المطربة منى عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع، عازف الكمان الدكتور محمد القطب، فنان الخط العربى مصطفى عمرى الذى يقام معرضًا لإبداعاته بقاعة صلاح طاهر.وتزينت دار الأوبرا المصرية لاستقبال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة الذي تم تشييده خصيصا لاستقبال حفلات المهرجان ويتسع مسرح النافورة لأكثر من 1000 مشاهد، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.