باباجان: مشروع «قناة إسطنبول» يعطش الأتراك

انتقد زعيم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم «ديفا» علي باباجان، مشروع «قناة إسطنبول»، الذي عمل عليه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كاشفًا المخاطر التي تنتج عنه، ولاسيما بعد تقارير كشفت أن منطقة جنوب شرق الأناضول أوشكت على الجفاف.وسخر باباجان من المشروع، وأطلق عليه قناة إسطنبول «المالية»، وقال خلال مؤتمر حزبه بمدينة شانلي أورفا، اليوم الأحد، إن «المشروع استغل كل الأماكن المحيطة بقناة إسطنبول».وأضاف: «نسمع منذ سنوات عن قناة إسطنبول، ولا زالت غير مكتملة، تنفقون الأموال الطائلة على مشروع يساهم في تعطيش الأناضول، نحن بحاجة للمياه ولقنوات الرى».وسبق أن كشفت قناة «كي آر تي» أن المشروع يدمر 39 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية، لتشييد الفنادق السياحية ومركز تكنولوجي ولوجيستي.وكانت السلطات التركية وافقت على بيع 44 فدانًا للشيخة موزة، والدة أمير قطر، مقابل 13 مليون ليرة، لإنشاء منطقة سياحية وتجارية حول قناة إسطنبول.