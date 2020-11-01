ارتفاع إصابات كورونا في نيجيريا لنحو 63 ألفا

سجلت نيجيريا 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيانها، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات بلغ 62 ألفًا و853 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.