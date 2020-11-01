823 وفاة و81 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 80.932 إصابة مؤكدة و823 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 9.105.230 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 229.932 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.