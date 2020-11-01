تونس: إنقاذ 4 مواطنين أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن وحدة بحرية أنقذت اليوم الأحد، أربعة تونسيين كانوا على متن قارب مطاطي تسربت إليه المياه على بُعد 50 كلم من سواحل الهوارية (ولاية نابل).وذكرت الوزارة -في بيان- أن هؤلاء الأفراد -الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و27 سنة- أقروا بأنهم أبحروا أمس السبت من خليج تونس، بنية اجتياز الحدود البحرية والهجرة إلى أوروبا.وأشارت الوزارة إلى أنه تم التوجه بهم إلى ميناء قليبية، لتسليمهم في وقت لاحق إلى وحدات الحرس الوطني، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.