السودان تطالب بمنح الاتحاد الإفريقي دورا أكبر في مفاوضات سد النهضة

طالبت الحكومة السودانية بمنح خبراء الاتحاد الإفريقى دورًا أكبر في تسهيل التوصل لتجسير الهوة بين الأطراف الثلاثة وتقريب وجهات النظر بينها.واستؤنفت اليوم المباحثات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة بمشاركة وزراء الري في الدول الثلاث حيث تولى السودان تنظيم الاجتماع، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".وقالت وزارة الري السودانية إن الخرطوم طرحت رؤيتها التي تتلخص في التخلي عن الطريقة السابقة غير المنتجة في التفاوض وتغييرها بمناهج أخرى أكثر فعالية بمنح خبراء الاتحاد الإفريقى دورًا أكبر في تسهيل التوصل لتجسير الهوة بين الأطراف الثلاثة وتقريب وجهات النظر بينها.واقترح السودان المضي بالتفاوض للأمام وفق جدول زمني محدد وقائمة واضحة بالمخرجات التى سترفع لمجلس مفوضية مجلس الاتحاد الأفريقي.وأشارت الوكالة إلى أن المناقشات استعرضت إجراءات وسياقات التفاوض والدور المتوقع للمراقبين والخبراء المعنيين من قبل الاتحاد الإفريقى َخلال جولات التفاوض القادمة، كما تناول المجتمعون الوثائق التي تم تقديمها خلال المفاوضات الطويلة التي تخوضها الدول الثلاث منذ سنوات.واتفقت الدول الثلاث على مواصلة بحث الموضوع عبر فريق سداسي يضم عضوين من كل دولة لوضع إطار مرجعي لدور الخبراء في تسهيل التفاوض بين الدول الثلاث لترفع تقريرها لوزراء المياه الثلاثة بعد غد الثلاثاء.