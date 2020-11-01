مطروح تستقبل الليل غارقة في مياه الأمطار (صور)

شهدت محافظة مطروح، مساء اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة أدت إلى غرق الشوارع والميادين الرئيسية وإعاقة حركة السير والمرور، وأعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ تحسبًا لحدوث أي تداعيات.وأكد رئيس مدينة مطروح، رضا جاب الله، أنه تم إزالة كل ما يعيق مياه الأمطار لـ54 مخرا ومجرى للسيول بالإضافة إلى مراجعة وتطهير 48 معدية وكوبري بطريقي الساحلي الدولي والسلوم.وأكد على أنه تم تشكيل فرق إنقاذ وطوارئ بمجلس المدينة لسرعة إزالة تجمعات مياه الأمطار بمعدات الشفط وسيارات الكسح والمعدات المخصصة لازالة تجمعات الأمطار.