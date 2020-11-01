انطلاق أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ29 بالإسكندرية

انطلقت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ29 من مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، حيث يحيي حفل الافتتاح الفنان الكبير مدحت صالح، بالإضافة لمطربي أوبرا الإسكندرية.وبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى «نبتدي منين الحكاية»، وقدم الفنان محمد حسن أغاني «سوق الحلاوة جبر، لاموني الناس» وقدمت الفنانة أجفان «شباكنا ستايره حرير، بكرة يا حبيبي»، وقدم الفنان وليد حيدر «ياعيني على قلبي، الهوى هوايا» والفنانة رحاب عمر «حاقابله بكرة، حيرت قلبي معاك».كما قدم الفنان عمرو سليم صولو بيانو، ويختتم الفنان مدحت صالح فقرات أولى حفلات الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية على مسرح أوبرا الإسكندرية.واستعدت دار أوبرا الإسكندرية لاستقبال حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ29، والذي يقام فى الفترة من ١ إلى ١٠ نوفمبر، حيث تستضيف دار أوبرا الإسكندرية ٧ حفلات لكبار النجوم من مصر والوطن العربي وهم: «الفنان مدحت صالح - الفنان على الحجار- الفنان محمد الحلو- الفنانة نادية مصطفى- الفنان أحمد إبراهيم- عازف الكمان جهاد عقل - الفنان أحمد سعد» بالإضافة إلى نجوم دار الأوبرا المصرية.