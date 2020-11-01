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فن

وزيرة الثقافة: مهرجان الموسيقى العربية نموذج للارتقاء بالذوق العام

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:29 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
حسن أمين
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افتتحت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، النسخة التاسعة والعشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، خلال كلمتها بحفل الافتتاح، إن الفن والإبداع أسلوب متفرد للارتقاء بالذوق العام، وعلى مدار الـ28 عامًا الماضية ظل مهرجان الموسيقى العربية نموذجًا لقوة مصر الناعمة، ولعب المهرجان دورًا بارزًا في استعادة ذكريات زمن الفن الجميل واستضاف نجوم العالم العربي.

وذكرت عبدالدايم أن الدورة الحالية من المهرجان تأتي وفق ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا، للتأكيد على مواجهة تلك التحديات والظروف، وعلينا توجيه الشكر للنجوم المشاركين في هذه الدورة الاستثنائية من المهرجان.

ووجهت الشكر لكل من رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر والدكتورة جيهان مرسي مدير المهرجان، وكل القائمين على هذه الدورة الاستثنائية وسط الظروف العصيبة.

ويكرم المهرجان 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر بخيت بيومي، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيى مهدي، المطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى، المطربة منى عبدالغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبدالسميع، عازف الكمان الدكتور محمد القطب، فنان الخط العربى مصطفى عمرى الذى يقام معرضًا لإبداعاته بقاعة صلاح طاهر.

ويلى ذلك الحفل الفنى الذى يتضمن مجموعة مختارة من أعمال عمالقة الفن جمال سلامة، حلمى بكر، محمد سلطان وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة الفنانين نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سارة سحاب، إيمان عبدالغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، سوما.

وفى نفس التوقيت تنطلق الفعاليات على مسرح معهد الموسيقى العربية بحفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ومشاركة كل من أحمد محسن، محي صلاح، نهى حافظ، عاطف عبدالحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى.

وكذلك يقام على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفل بقيادة المايسترو أحمد عامر ويضم فاصلين يحيى الثانى النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته، أما الفاصل الأول فيحييه كل من أجفان، رحاب عمر، محمد حسن ووليد حيدر.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلًا، يحييها 93 فنانًا منهم 81 مطرب ومطربة هم حسب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبدالغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر، على الهلباوى، على الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدى، أمجد العطافى، كارمن سليمان، مى فاروق، عاصى الحلانى، هانى شاكر، أحمد نافع، إبراهيم فاروق، نهاد فتحى، أحمد سعيد، صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروة حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، أمير الرفاعى، ولاء طلبة، أحمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبدالحكيم، محمد شوقي، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولى، وائل أبو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، كنزي، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام ابراهيم (العراق )، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبدالغفار، عفاف رضا، سارة ذكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق.

إلى جانب 12 عازفًا هم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الأكورديون وائل النجار، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان)، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الأردن)، عازف العود وليد سلامة، عازف البيانو حماده النجار، عازف التشيللو عماد عاشور، عازف العود ممدوح الجبالى، عازف الكمان محمد ظهير، عازفة القانون عفاف شكرى، عازف التشيللو يحيى المهدي.

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