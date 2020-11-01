مدبولي يتابع تداعيات حريق منزل ملوي

تواصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للاطمئنان على الحالة العامة بقرية الشيخ عبادة التابعة لمركز ملوي والتي شهدت اليوم نشوب حريق بأحد المنازل بالقرية بسبب تسرب غاز أنبوبة بوتاجاز، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين ونقل عزاءه ومواساته لأسر الضحايا، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.كما تابع المحافظ المنيا، تداعيات الحريق وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، كما التقى المحافظ بعدد من أهالي القرية بمقر الوحدة المحلية، حيث ناقش مجموعة من الطلبات والشكاوى الخاصة بالقرية، ووجه بتوفير سيارة ٕإسعاف للتمركز بالقرية، وكذلك وحدة إطفاء.كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنزل المتضرر من الحريق، بالإضافة لصرف المساعدات الاجتماعية المقررة للأسر المتضررة من الحريق.وكلف الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.واتخذت الوحدة المحلية لمدينة ملوي كافة الإجراءات اللازمة، لإٕزالة آثار الحريق، وتم فرض كردون أمني، وجار رفع المخلفات والأنقاض، كما تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.كانت قرية الشيخ عبادة قد شهدت نشوب حريق بمنزل بالقرية بسبب تسرب الغاز من أنبوبة بوتاجاز، وأسفر الحريق عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين.