مدبولي يتابع تداعيات حريق منزل ملوي
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:28 م
المنيا ـ على حسينطباعة
تواصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للاطمئنان على الحالة العامة بقرية الشيخ عبادة التابعة لمركز ملوي والتي شهدت اليوم نشوب حريق بأحد المنازل بالقرية بسبب تسرب غاز أنبوبة بوتاجاز، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين ونقل عزاءه ومواساته لأسر الضحايا، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
كما تابع المحافظ المنيا، تداعيات الحريق وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، كما التقى المحافظ بعدد من أهالي القرية بمقر الوحدة المحلية، حيث ناقش مجموعة من الطلبات والشكاوى الخاصة بالقرية، ووجه بتوفير سيارة ٕإسعاف للتمركز بالقرية، وكذلك وحدة إطفاء.
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنزل المتضرر من الحريق، بالإضافة لصرف المساعدات الاجتماعية المقررة للأسر المتضررة من الحريق.
وكلف الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.
واتخذت الوحدة المحلية لمدينة ملوي كافة الإجراءات اللازمة، لإٕزالة آثار الحريق، وتم فرض كردون أمني، وجار رفع المخلفات والأنقاض، كما تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.
كانت قرية الشيخ عبادة قد شهدت نشوب حريق بمنزل بالقرية بسبب تسرب الغاز من أنبوبة بوتاجاز، وأسفر الحريق عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين.
كما تابع المحافظ المنيا، تداعيات الحريق وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، كما التقى المحافظ بعدد من أهالي القرية بمقر الوحدة المحلية، حيث ناقش مجموعة من الطلبات والشكاوى الخاصة بالقرية، ووجه بتوفير سيارة ٕإسعاف للتمركز بالقرية، وكذلك وحدة إطفاء.
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنزل المتضرر من الحريق، بالإضافة لصرف المساعدات الاجتماعية المقررة للأسر المتضررة من الحريق.
وكلف الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.
واتخذت الوحدة المحلية لمدينة ملوي كافة الإجراءات اللازمة، لإٕزالة آثار الحريق، وتم فرض كردون أمني، وجار رفع المخلفات والأنقاض، كما تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.
كانت قرية الشيخ عبادة قد شهدت نشوب حريق بمنزل بالقرية بسبب تسرب الغاز من أنبوبة بوتاجاز، وأسفر الحريق عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين.