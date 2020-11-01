صور جولة الرئيس السيسي في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

نشر المتحدث باسم الرئاسة، صورًا من جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها ومعدلات الانجاز.





وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس تفقد خلال جولته حي البنوك، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب عدد من القطاعات والاحياء السكنية، وكذلك الحي الحكومي، والذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وغيرها من مؤسسات الدولة.



