رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اختفاء ملحمتين شعريتين من ألف بيت لـ فؤاد حداد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:24 م
فؤاد حداد
فؤاد حداد
حسام الضمراني
طباعة
كان عمره 25 ربيعًا عندما اعتقل فؤاد حداد (1927- 1985) أول مرة؛ وكان ذلك 1953 حتى أفرج عنه عام 1954 بعد أن خرج فؤاد سرعان ما تم اعتقاله للمرة الثانية عام 1956؛ بعد ذلك بثلاث سنوات اعتقل للمرة الثالثة عام 1959 واستمر اعتقاله حتى عام 1964.

خلال فترات اعتقاله الثلاثة كتب والد الشعراء فؤاد حداد ملحمتين شعريتين من أكثر من ألف بيت من الشعر عن الشهيد شهدى عطية وابن عمه فريد حداد، وبعد أن كان قد انتهى من كتابتهما سرعان ما تمت مصادرتهما وهو فى المعتقل.

سليم فؤاد حداد، نجل الشاعر الكبير ووالد الشعراء الراحل فؤاد حداد، يقول لـ"الدستور" عن اختفاء ما كتبه والده خلال فترات اعتقاله إن والده بالفعل كتبهما خلال فترات اعتقاله ولم أعلم لماذا لم يكتبهما والده مرة أخرى بعد خروجه من المعتقل على الرغم منه كان صاحب ذاكرة نارية، وأن كل ما استطاع أن يصل من مخطوطات والده أثناء فترة اعتقاله هي كراسة كتب فيها "أغانى الشاطر حسن" فقط.

فؤاد حداد (1927-1985) كاتب، وشاعر مصري من أبرز الوطنيين المدافعين عن القضية الفلسطينية في منتصف القرن العشرين.

موضوعات متعلقة

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

السيسى يوجه بمراعاة إجراءات مواجهة كورونا للعاملين بالعاصمة الإدارية

طبيب مؤمن زكريا يكشف عن تطورات حالته الصحية

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

الباز: تمديد الطوارئ ليس رفاهية ولكن لحماية الدولة وإنجازاتها

غلق الطريق الصحراوي الشرقي أمام حركة المرور في الاتجاهين

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

ممنوع دخول الرجال.. حكاية «سوق الستات» بالصف (صور)

أمريكا تطالب الحكومات بالتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين

حرائق الغابات الأمازون في البرازيل زادت في أكتوبر

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2020

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

فؤاد حداد.. كبير شعراء العامّية في مصر (ملف خاص)

سليم حداد: جدي المسيحي علم والدى اللغة العربية بفضل القرآن

اختفاء ملحمتين شعريتين من ألف بيت لـ فؤاد حداد

مؤتمر الناشرين بالشارقة يكشف أثر «كورونا» على صناعة الكتاب