اختفاء ملحمتين شعريتين من ألف بيت لـ فؤاد حداد

كان عمره 25 ربيعًا عندما اعتقل فؤاد حداد (1927- 1985) أول مرة؛ وكان ذلك 1953 حتى أفرج عنه عام 1954 بعد أن خرج فؤاد سرعان ما تم اعتقاله للمرة الثانية عام 1956؛ بعد ذلك بثلاث سنوات اعتقل للمرة الثالثة عام 1959 واستمر اعتقاله حتى عام 1964.خلال فترات اعتقاله الثلاثة كتب والد الشعراء فؤاد حداد ملحمتين شعريتين من أكثر من ألف بيت من الشعر عن الشهيد شهدى عطية وابن عمه فريد حداد، وبعد أن كان قد انتهى من كتابتهما سرعان ما تمت مصادرتهما وهو فى المعتقل.سليم فؤاد حداد، نجل الشاعر الكبير ووالد الشعراء الراحل فؤاد حداد، يقول لـ"الدستور" عن اختفاء ما كتبه والده خلال فترات اعتقاله إن والده بالفعل كتبهما خلال فترات اعتقاله ولم أعلم لماذا لم يكتبهما والده مرة أخرى بعد خروجه من المعتقل على الرغم منه كان صاحب ذاكرة نارية، وأن كل ما استطاع أن يصل من مخطوطات والده أثناء فترة اعتقاله هي كراسة كتب فيها "أغانى الشاطر حسن" فقط.فؤاد حداد (1927-1985) كاتب، وشاعر مصري من أبرز الوطنيين المدافعين عن القضية الفلسطينية في منتصف القرن العشرين.