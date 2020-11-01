«الزراعة» تواصل صرف أسمدة المحاصيل الشتوية

أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تواصل صرف أسمدة الموسم الشتوي، وتقوم اعتبارًا من الأسبوع الجاري بصرف شكارتين لكل فدان من الحصة المقررة لمحاصيل القصب والبنجر وزراعات البساتين والخضر من خلال الكارت الذكي في 8 محافظات وباقي يتم الصرف لها بالحيازات الورقية لحين انتهاء الوزارة من منظومة الكارت الذكي في باقي المحافظات.قال الشناوي لـ«الدستور»، إنه يتم صرف الأسمدة لباقي المحاصيل الشتوية الأخرى مع استمرار عمليات الحصر واستكمال باقي المحاصيل والحصص بالمحافظات، حيث من المقرر صرف 1.4 مليون طن أسمدة لجميع المحاصيل الشتوية مع التشديد على شركات الأسمدة بتسليم كامل حصتها لوزارة الزراعة.