تجديد حبس المسئول عن مصنع فياجرا بالقليوبية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية بالقليوبية، تجديد حبس المسؤول عن مصنع لتصنيع الترامادول والفياجرا بباسوس، التابعة لدائري المركز 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وتمكنت إدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية من ضبط مصنع لتصنيع الترامادول والفياجرا والمنشطات الجنسية بباسوس بالقناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.تلقى فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود معلومات عن قيام المسؤول عن مصنع "بدون ترخيص" بمنطقة باسوس التابعة لمركز شرطة القناطر، يقوم بتصنيع الترامادول والفياجرا والمنشطات الجنسية.وتم تشكيل حملة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة المسطحات المائية ومركز شرطة القناطر الخيرية، وتم ضبط المسؤول عن المصنع، ويدعى "هانى.ا"، وتمكنت الحملة من ضبط ماكينات تصنيع وتغليف، ومواد خام، ومواد مصنعة ترامادول، و10 آلاف قرص مغلف للمنشطات الجنسية، وكميات أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.أمر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة القناطر الخيرية بالقليوبيّة بحبس "هاني.ا" المسؤول عن مصنع لتصنيع الترامادول والفياجرا 4 أيام جددها قاضي المعارضات اليوم 15 يوما علي ذمة التحقيقات.