«تنسيقية الأحزاب» توضح أهمية وصلاحيات مجلس النواب (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فيديو توضيحي عن مجلس النواب وصلاحياته حسب الدستور المصري والنظام الانتخابي الجديد، وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.وأكد شباب التنسيقية أن مجلس النواب هو صوت الشعب وله دور مهم في حياة المواطن؛ لأنه المشرع والمراقب وصوت المواطن في كل القرارات التي تخص الوطن.