سليم حداد: جدي المسيحي علم والدى اللغة العربية بفضل القرآن

قال سليم حداد، نجل الشاعر الكبير فؤاد حداد، إن جده سليم أمين حداد وهو مسيحي الديانة تعمد تعليم ابنه فؤاد حداد اللغة العربية من خلال قراءة القرآن الكريم بحسب تصريحاته لـ"الدستور".نجل الشاعر الراحل بمناسبة ذكرى رحيله الـ35، التى تحل علينا اليوم يرى أن دراسة والده فى مدارس فرنسية خلافًا لقراءاته فى الأدب الفرنسي خلال مراحل سنوات تعليمه الأولي، كانت محفزًا لأن يتعرف والده على هموم وقضايا مجتمعه مبكرًا، كما أنه كان يقول لجدتي فى طفولته عند سؤاله عن ما يطمح لتحقيق فى شبابه أنه يطمح أن يكون شاعرًا حتى يعبر عن هموم وقضايا مجتمعه.فؤاد حداد (1927 – 1985) كاتب، وشاعر مصري من أبرز الوطنيين المدافعين عن القضية الفلسطينية في منتصف القرن العشرين.