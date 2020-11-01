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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ندوة عن التأمين الصحي الشامل للعاملين بمنطقة أسوان الأزهرية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:55 م
ندوة عن التأمين الصحي
ندوة عن التأمين الصحي
إسراء توفيق
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نظم فريق التوعية والإعلام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان، بالتعاون مع منطقة أسوان الأزهرية، للعاملين بالمنطقة الأزهرية، بأسوان ندوة عن التأمين الصحي الشامل، حيث تضمنت الندوة تعريف لمنظومة التأمين الصحي الشامل وأهميتها للمواطنين، وكذلك شرح آليات التسجيل في المنظومة، بالإضافة الرد على أي استفسارات وتساؤلات لدى الطلاب بخصوص المنظومة.

وألقى الندوة كلا من أحمد عطية مسئول الإعلام بالمديرية، ومنسق فريق التوعية والإعلام والدكتور ترنيم عصام عضو فريق التوعية والإعلام، وتم عقد الندوة بقاعة معهد محمد متولي الشعراوي بمدينة أسوان.

جاء ذلك في إطار سعي مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور إيهاب توفيق عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، في نشر الوعي لدى المواطنين عن منظومة التأمين الصحي الشامل.

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