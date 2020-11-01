في عيد ميلادها.. إطلالات جريئة لـ غادة إبراهيم

• فستان فاضح بمهرجان القاهرة السينمائى

• فستان مثير بحفل ختام القاهرة السينمائي

• غادة إبراهيم بإطلالة غريبة على الريد كاربت

• فستان "كاب" جريء لغادة بمهرجان الإسكندرية السينمائي

تحتفل الفنانة غادة إبراهيم بعيد ميلادها اليوم، حيث ولدت فى 1 نوفمبر عام 1972، درست الباليه في المدرسة الإيطالي ماريا أوزيليا تريتشى بالإسكندرية ودرست العزف على البيانو بالكونسرفتوار بالإسكندرية ودرست العزف على العود في بيت العود مع عازف العود العراقي نصير شمة.وتعتبر الفنانة غادة إبراهيم من النجمات التى دائمًا ما يثرن الجدل بإطلالتها المثيرة، والجريئة أيضا، ففى هذا التقرير نرصد أبرز إطلالاتها.ارتدت الفنانة غادة في أحد حفلات الخاصة بمهرجان القاهرة السينمائى فستانًا عاريًا، فيما حرصت على ارتداء أسفله "هوت شورت" كنوع من أنواع الإثارة، ويعتبر هذا الفستان هو أكثر فستان ارتدته غادة فى الفترة الأخيرة، ليظهر تقدمها فى السن بشكل كبير.شهد حفل الختام العام الماضى ارتداء الفنانة غادة إبراهيم فستان مثير شبهه البعض بـ"قميص النوم"، نظرًا لجرائتة.دائمًا ما تثير الجدل بإطلالتها ففى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، أطلت على الجمهور بفستان "سماوى" وصفه البعض بـ الإطلالة الغريبة.أطلت الفنانة غادة إبراهيم بمهرجان الأسكندرية السينمائى عام 2015 بفستان جرئ حيث ارتدت فستان شفاف من الأسفل، ومن الأعلى كان عاري الصدر.