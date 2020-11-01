الليلة.. عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «نمبر وان» على «النهار»

يحل عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك الأسبق وغزل المحلة، ضيفًا مساء اليوم على برنامج "نمبر وان"، الذي يذاع عبر قناة النهار.ويتحدث الدوماني عن مشوار الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، وخاصة بعدما فاز في ذهاب نصف النهائي على الرجاء المغربي بهدف نظيف لأشرف بن شرقي.كما يتطرق الدوماني للحديث عن لقاء العودة وأنسب طريقة يمكن للزمالك أن يخوض بها اللقاء، حتى يتمكن من الصعود للدور النهائي لملاقاة النادي الأهلي.كما يتحدث أحد أبرز الهدافين في تاريخ الزمالك عن مسيرة الأبيض الناجحة خلال السنوات الماضية ونجاحه في حصد بطولتين خلال أسبوع واحد وهما السوبر الأفريقي والمصري على حساب الترجي والأهلي.برنامج "نمبر وان" تقديم الإعلامي عمر ربيع ياسين، ويذاع على قناة النهار في الحادية عشر مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، من السبت للأربعاء في كل أسبوع.