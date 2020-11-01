ترامب: الانتخابات اختيار بين كساد بايدن وازدهارى

شكا الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، من برودة الجو أثناء تجمع انتخابى فى ميتشجان، قائلا إنه يحب الولاية، وإلا لما حضر فى هذا الصقيع حيث تصل درجة الحرارة إلى أقل من صفر، متقدما بالشكر للحضور الذين جاءوا بالآلاف رغم هذا الجو.وهاجم ترامب خصمه الديمقراطى، جو بايدن قائلا: إنه سيسمح للمهاجرين واللاجئين والإرهابيين بدخول البلاد، مازحا: "اللاجئون لن يأتون إلى هذه الولاية بسبب هذا الجو".وتحدث عن قراره منع السفر لبعض الجنسيات قائلا إنه لم يكن قرارا سهلا، مشيرا إلى ما يحدث فى فرنسا، مضيفا أنهم يعانون من مشكلة حقيقية.وألمح إلى أن الولايات المتحدة ستواجه مشكلات مماثلة حال تم فتح البلاد للهجرة، مشيرا إلى أن الديمقراطيين سيضعون النائبة إلهان عمر كمسئولة عن ملف الهجرة، مضيفا أنه سيفوز بولاية مينسوتا بسبب النائبة هناك.وقال ترامب إن الانتخابات ستكون اختيارا بين كساد جو بايدن، أو ازدهاري، بل "الازدهار الاقتصادى الأكبر فى تاريخ البلاد" على حد قوله، مؤكدًا أن اللقاحات سيتم توزيعها خلال أسابيع بمجرد إصدارها مستشهدا بكفاءة تلك اللقاحات التى أعطوها له عند إصابته بكورونا.