رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: الانتخابات اختيار بين كساد بايدن وازدهارى

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:02 م
ترامب
ترامب
طباعة
شكا الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، من برودة الجو أثناء تجمع انتخابى فى ميتشجان، قائلا إنه يحب الولاية، وإلا لما حضر فى هذا الصقيع حيث تصل درجة الحرارة إلى أقل من صفر، متقدما بالشكر للحضور الذين جاءوا بالآلاف رغم هذا الجو.

وهاجم ترامب خصمه الديمقراطى، جو بايدن قائلا: إنه سيسمح للمهاجرين واللاجئين والإرهابيين بدخول البلاد، مازحا: "اللاجئون لن يأتون إلى هذه الولاية بسبب هذا الجو".

وتحدث عن قراره منع السفر لبعض الجنسيات قائلا إنه لم يكن قرارا سهلا، مشيرا إلى ما يحدث فى فرنسا، مضيفا أنهم يعانون من مشكلة حقيقية.

وألمح إلى أن الولايات المتحدة ستواجه مشكلات مماثلة حال تم فتح البلاد للهجرة، مشيرا إلى أن الديمقراطيين سيضعون النائبة إلهان عمر كمسئولة عن ملف الهجرة، مضيفا أنه سيفوز بولاية مينسوتا بسبب النائبة هناك.

وقال ترامب إن الانتخابات ستكون اختيارا بين كساد جو بايدن، أو ازدهاري، بل "الازدهار الاقتصادى الأكبر فى تاريخ البلاد" على حد قوله، مؤكدًا أن اللقاحات سيتم توزيعها خلال أسابيع بمجرد إصدارها مستشهدا بكفاءة تلك اللقاحات التى أعطوها له عند إصابته بكورونا.

موضوعات متعلقة

«ضربة قوية».. لماذا اختار ماكرون الجزيرة للحديث حول أزمة الإساءة للنبي؟

إخلاء سبيل «طفل المرور».. وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه

النيابة تكشف تفاصيل وفاة شخص دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية

طبيب مؤمن زكريا يكشف عن تطورات حالته الصحية

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

إصابة 11 في إنقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

طبيب مؤمن زكريا يكشف عن تطورات حالته الصحية

النيابة تكشف تفاصيل وفاة شخص دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

حرائق الغابات الأمازون في البرازيل زادت في أكتوبر

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2020

جزرة بلا عصا لعمالقة القطاع الرقمي في إيرلندا

عالم روسي: من يرتدون النظارات يصابون بكورونا بمعدل أقل 5 مرات

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

الموافقة على تنظيم معرض جامعة السادات الثالث للكتاب

تفاصيل معركة «المسحراتي» بين حداد وقاعود ومكاوي

إذاعة حفلات مهرجان الموسيقى العربية تليفزيونيا بدءا من اليوم

جديد ميريت الثقافية تناقش «قوة الضعف.. الإنسان نموذجًا»