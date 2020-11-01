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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إلا رسول الله.. هايبر ماركت يلقي البضائع الفرنسية في بحر الفيوم

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:45 م
هايبر ماركت يلقي
هايبر ماركت يلقي البضائع الفرنسية
الفيوم - زينب علاء
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انتشرت لافتات بشوارع الفيوم وخاصة قرية الكعابي، تحمل عنوان "إلا رسول الله"، وإعلان أبناء القرية مقاطعة المنتجات الفرنسية، كما قام أهالي منطقة الفوال بتوزيع الشربات احتفالًا بذكرى المولد النبي محمد.

كما قامت مجموعة من الهايبر ماركت (أسواق الأندلس) تضامنًا مع الحملة بمقاطعة المنتجات الفرنسية، وإلقاء كميات كبيرة من البضائع بالبحر.

وأعلنت مجموعة من الهايبر ماركت بمحافظة الفيوم، عن رفع المنتجات الفرنسية من قوائم البيع، تضامنا مع حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، بعد الإساءة للرسول.

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