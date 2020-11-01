رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الإعدام لسائق توك توك قتل صديقه لسرقته بالإسكندرية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:45 م
الإعدام
الإعدام
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق توك توك بالإعدام شنقا، بعد اتهامه بقتل صديقه وسرقته.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد هيثم عزت مزيد، ومحمود سلامة شرف الدين، وأمانة سر عادل عزت، ومصطفى أبو يسر.

ترجع أحداث القضية رقم 10542 لسنة 2019 جنايات برج العرب، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب ببلاغ يفيد بوجود المجني عليه متوفى داخل شقته بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، إلى قيام المتهم "ح. ع. م، 41 سنة"، سائق توك توك، بقتل المجني عليه "م. ع. م"، والذي تربطه به علاقة صداقة منذ فترة واعتياد المتهم التواجد والمبيت بشقة المجني عليه، ويوم الواقعة قرر التخلص منه لمروره بضائقة مالية وعقب تواجده معه بالشقة غفلة من الخلف مستخدما في يده قطعة من القماش وكتم بها أنفاسه حتى فارق الحياة.

وقام بنقله إلى السرير بغرفة نومه وزور ورقة بقيام المجني عليه ببيع له المنقولات بالشقة واستحضر سيارة نقل في اليوم الثاني ونقل جميع المنقولات إلى شقته، وتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

موضوعات متعلقة

الأمطار الغزيرة تعزل البحر الأحمر بعد إغلاق 3 طرق

اللجنة العامة بالبرلمان توافق على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

دفعة جديدة في يناير.. صرف العلاوات الخمس لأكثر من 2.5 مليون

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

إصابة 11 في إنقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

طبيب مؤمن زكريا يكشف عن تطورات حالته الصحية

النيابة تكشف تفاصيل وفاة شخص دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

حرائق الغابات الأمازون في البرازيل زادت في أكتوبر

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2020

جزرة بلا عصا لعمالقة القطاع الرقمي في إيرلندا

عالم روسي: من يرتدون النظارات يصابون بكورونا بمعدل أقل 5 مرات

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

الموافقة على تنظيم معرض جامعة السادات الثالث للكتاب

تفاصيل معركة «المسحراتي» بين حداد وقاعود ومكاوي

إذاعة حفلات مهرجان الموسيقى العربية تليفزيونيا بدءا من اليوم

جديد ميريت الثقافية تناقش «قوة الضعف.. الإنسان نموذجًا»