الإعدام لسائق توك توك قتل صديقه لسرقته بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق توك توك بالإعدام شنقا، بعد اتهامه بقتل صديقه وسرقته.صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد هيثم عزت مزيد، ومحمود سلامة شرف الدين، وأمانة سر عادل عزت، ومصطفى أبو يسر.ترجع أحداث القضية رقم 10542 لسنة 2019 جنايات برج العرب، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب ببلاغ يفيد بوجود المجني عليه متوفى داخل شقته بدائرة القسم.كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، إلى قيام المتهم "ح. ع. م، 41 سنة"، سائق توك توك، بقتل المجني عليه "م. ع. م"، والذي تربطه به علاقة صداقة منذ فترة واعتياد المتهم التواجد والمبيت بشقة المجني عليه، ويوم الواقعة قرر التخلص منه لمروره بضائقة مالية وعقب تواجده معه بالشقة غفلة من الخلف مستخدما في يده قطعة من القماش وكتم بها أنفاسه حتى فارق الحياة.وقام بنقله إلى السرير بغرفة نومه وزور ورقة بقيام المجني عليه ببيع له المنقولات بالشقة واستحضر سيارة نقل في اليوم الثاني ونقل جميع المنقولات إلى شقته، وتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.