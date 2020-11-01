محافظ الغربية: إقبال لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنها تلقت 122 ألف و887 طلب تصالح بمخالفات البناء خلال الفترة الماضية بإجمالي 799 مليون جنيه.وأضاف أن جميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية شهدت إقبالًا كبيرا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة، خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقي الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء حتى 30 نوفمبر الجاري.وأوضح «رحمي» أنه في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بتشجيع المواطنين والتيسير عليهم، فقد قدمت المحافظة كافة التسهيلات من تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات بنسبة وصلت إلى ٦٥ %، وثلاث مرات في المستوى الرابع، مشيرًا إلى أنه يتم استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين بالمراكز على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية مهما كانت المستندات وإعطاء فترة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال شهرين، في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح وتقنين أوضاعهم.