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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أوبرا الإسكندرية تستقبل جمهور مهرجان الموسيقى العربية الـ29

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:11 م
دار أوبرا الإسكندرية
دار أوبرا الإسكندرية
هبه عويضه
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استقبلت دار أوبرا الإسكندرية مساء اليوم، جمهور مهرجان الموسيقى العربية الـ29 بإجراءات احترازية للوقائة من الإصابة فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الإجراءات الإحترازية تواجد بوابة إلكترونية وبوابة تعقيم أمام الباب الداخلي للأوبرا مع قياس درجة الحرارة لجميع الرواد من الجمهور والالتزام بارتداء الكمامة.

واستعدت دار أوبرا الإسكندرية لاستقبال حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ29، الذي يقام في الفترة من ١ لـ١٠ نوفمبر، وتستضيف ٧ حفلات لكبار النجوم من مصر والوطن العربي وهم: «مدحت صالح- على الحجار- محمد الحلو- نادية مصطفى- أحمد إبراهيم- عازف الكمان جهاد عقل- أحمد سعد» بالإضافة لنجوم دار الأوبرا المصرية.

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