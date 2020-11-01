«الشباب والرياضة» تنظم رحلة لأوائل الثانوية بمرسى علم (صور)

نظّمت وزارة الشباب والرياضة رحلة لطلاّب أوائل الثانوية العامة والمتفوقين علميًا بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.واستقبلت المدينة، أمس، فوج طلاب أوائل الثانوية العامة بمشاركة عدد من مسؤولي الشباب والرياضية، وجاءت هذه الزيارة ضمن برنامج الوزارة؛ للتعرف على محميات مصر في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والبيئة.وتفقد الطلاب أثناء الزيارة محمية وادى الجمال مناطق حنكوراب، والقلعان، ومشاهدة شجر المنجروف، ومن المتوقع أن تستمر الرحلة لزيارة مناطق أخرى داخل مرسى علم، على أن تستمر الرحلة لمدة 4 أيام.واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 - 2020، بنسبة نجاح بلغت 81.5%، حيث بلغ عدد الأوائل 39 طالبا وطالبة بلغ منهم 30 طالبًا من المدارس الحكومية، ومن شعبة الرياضيات 13 طالبًا، ومن شعبة العلوم 12 طالبًا منهم 7 بنين 5 بنات، ومن شعبة الأدبي 14 طالبًا منهم 3 بنين و11 فتاة.