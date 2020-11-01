حريق في مخزن بلاستيك بالمحلة الكبرى (صور)

اندلع حريق هائل اليوم في مخزن بلاستيك بقرية بشبيش التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، ما أسفر عن التهام جميع محتوياته.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة، بورود بلاغات من الأهالي تفيد باندلاع حريق داخل مخزن بلاستيك خاص بالأدوات المنزلية، والتهمت ألسنة النيران جميع محتوياته دون وقوع إصابات.وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث، وتمت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وجار معاينة خبراء البحث الجنائي للتعرف على ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.