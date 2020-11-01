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سياسي

«الأعلى للمهندسين» يوافق على ميكنة الرعاية الصحية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:03 م
المهندس هاني ضاحي
المهندس هاني ضاحي
محمد جعفر
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وافق المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، على البدء في تنفيذ مشروع منظومة ميكنة الرعاية الصحية للسادة المهندسين وأسرهم باستخدام البطاقة الطبية الذكية وتحتوي على (كول سنتر 247 وبورتال طبي للجهات العلاجية والبطاقة الطبية الذكية اللاتلامسية NFC.. وتطبيق الهواتف الذكية)؛ مما يسهل للسادة المهندسين وأسرهم الحصول على الخدمة لحظيا بموجب هذه البطاقة.

وأكد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، على حرص مجلس النقابة الشديد على تقديم الخدمات لأعضائها بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي باكورة الخطوات التي تتمثل في مجموعة من التقنيات الخدمية التي سيتم تفعيلها قريبا، للمساهمة في التحول الرقمي الشامل.

وأثنى نقيب المهندسين على الحراك النقابي القوي الذي ظهر على السطح خلال الفترة الحالية، مُثمِّنًا ما قدمته بعض الشُّعب واللجان العامة من ندوات علمية ومؤتمرات هادفة، واستضافة قامات كبيرة بها.

وأشاد «ضاحي» بإقامة مؤتمرات هامة، مثل مؤتمر (الاستثمار العقارى بين الواقع والمأمول) الذي أقامته نقابة القاهرة الفرعية، وشاهد تفاعلا وحضورا كبيرا.

وكذلك احتفالية النقابة العامة بنصر أكتوبر وتكريم الرواد من محاربي أكتوبر المهندسين وتكريم بعض الشركات المساهمة في الحرب وأخرى ممن ساهم في التنمية الحديثة التي تشهدها مصر، وهو عبور جديد يشهد به الجميع ويقام بالقطع على أكتاف المهندسين.

وأشار نقيب المهندسين إلى مشاركة النقابة في المؤتمر الكبير الذي عقدته جامعة أسيوط، وشاركت النقابة فيه بحضور رئيس نقابة مهندسي أسيوط، وبكلمة عبر الفيديو كونفرانس ألقاها المهندس هاني ضاحي، ولفت نقيب المهندسين إلى أهمية مشاركة نقابة المهندسين في مثل هذه الفعاليات والمناسبات الوطنية.

وطالب الجميع بتقديم المزيد من الندوات التعليمية الهادفة، مؤكدا أنها تسهم أيضا في عمل نوع من التقارب بين أعضاء الشُّعب، معربا عن سعادته للحراك الذي شهدته النقابة خلال الأشهر الماضية.

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