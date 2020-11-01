رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول أول رحلة سياحية لشرم الشيخ قادمة من طشقند (صور)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:51 م
رحلة سياحية
رحلة سياحية
محمود السعدى
طباعة
استقبل مطار شرم الشيخ، الأحد، أولى الرحلات السياحية القادمة من مدينة طشقند بأوزبكستان والتي كان على متنها 152 راكبًا، وذلك في إطار عودة الرحلات السياحية القادمة إلى مصر بعد انتظام الحركة الجوية التى توقفت في ظل جائحة كورونا.

قام فريق العلاقات العامة باستقبال ركاب الطائرة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الحجر الصحي مع ضرورة التأكد من وجود الاعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الـ PCR لجميع الركاب القادمين، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة، للحفاظ على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار في ظل الظروف الصحية التي يشهدها خلال الفترة الراهنة.
وصول أول رحلة سياحية لشرم الشيخ قادمة من طشقند (صور)
وصول أول رحلة سياحية لشرم الشيخ قادمة من طشقند (صور)
وصول أول رحلة سياحية لشرم الشيخ قادمة من طشقند (صور)
وصول أول رحلة سياحية لشرم الشيخ قادمة من طشقند (صور)

موضوعات متعلقة

«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور

اللجنة العامة بالبرلمان توافق على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر

مصرع 3 أشقاء في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا

النيابة تكشف تفاصيل وفاة شخص دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

إصابة 11 في إنقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

طبيب مؤمن زكريا يكشف عن تطورات حالته الصحية

النيابة تكشف تفاصيل وفاة شخص دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

حرائق الغابات الأمازون في البرازيل زادت في أكتوبر

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2020

جزرة بلا عصا لعمالقة القطاع الرقمي في إيرلندا

عالم روسي: من يرتدون النظارات يصابون بكورونا بمعدل أقل 5 مرات

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

الموافقة على تنظيم معرض جامعة السادات الثالث للكتاب

تفاصيل معركة «المسحراتي» بين حداد وقاعود ومكاوي

إذاعة حفلات مهرجان الموسيقى العربية تليفزيونيا بدءا من اليوم

جديد ميريت الثقافية تناقش «قوة الضعف.. الإنسان نموذجًا»