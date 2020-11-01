وصول أول رحلة سياحية لشرم الشيخ قادمة من طشقند (صور)

استقبل مطار شرم الشيخ، الأحد، أولى الرحلات السياحية القادمة من مدينة طشقند بأوزبكستان والتي كان على متنها 152 راكبًا، وذلك في إطار عودة الرحلات السياحية القادمة إلى مصر بعد انتظام الحركة الجوية التى توقفت في ظل جائحة كورونا.قام فريق العلاقات العامة باستقبال ركاب الطائرة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الحجر الصحي مع ضرورة التأكد من وجود الاعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الـ PCR لجميع الركاب القادمين، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة، للحفاظ على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار في ظل الظروف الصحية التي يشهدها خلال الفترة الراهنة.