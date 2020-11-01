مياه البحر الأحمر تشفط الأمطار وتعلن الطوارئ

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر سحب مياه الأمطار من مدينة رأس غارب، كما تم الدفع بسيارت شفط لمناطق تجمعات المياه.ووجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل الفورى مع تراكمات مياه الأمطار.